Истории новые - основной выпуск Ежедневные истории. Пришли свою!

Соседка сдавала квартиру милой интеллигентной барышне, из тех что «чистоту и порядок гарантируем».

Когда спустя месяц, предварительно созвонившись, она пришла за арендной платой, вид квартиры её слегка шокировал.

Не то чтобы речь шла о чистоте и порядке, нет. О чистоте и порядке речь уже не шла. В квартире царил просто жуткий бардак.

Разбросанные тут и там вещи не висели разве что на люстре, мусор видимо не выносился со дня вселения, а гора грязной посуды с остатками еды уже не помещалась в мойку.

Но больше всего соседку поразило то, что прямо посредине этого свинарника, как айсберг среди помойки, стоял накрытый чистой скатертью стол, и на нём пара изящных тарелочек с какими-то аппетитными заморскими деликатесами.

А возле стола стоял штатив с фотокамерой, и ещё какие-то осветительные приборы.

Заметив в глазах хозяйки немой вопрос, барышня охотно пояснила.

- Видите ли, - с некоторой даже гордостью сообщила она. – Дело в том что я блогер. Веду канал в инстаграмме о том, как красиво и правильно сервировать стол. 1 Антология позитива★

Эта потрясающая сцена не была прописана в сценарии фильма. Собака попала в кадр совершенно случайно. Когда он загнал свой «Мерседес-Бенц» во двор коттеджа, неожиданно появился этот дратхаар, которого хозяин упустил с поводка. Он просто подошёл и положил морду в руки Вячеслава Васильевича. Камера продолжала работать, а Тихонов продолжал играть, импровизируя, в то время как съёмочная группа "17 мгновений весны" вместе с хозяином пса с трудом сдерживала слёзы.



(из народного анекдота:

- Чей же ты, дурашка? - ласково спросил собаченьку Штирлиц.

- Сам дурак, - ответила собаченька, - Я из Центра.) 2 Toritoka

"...А это - след от фуражки."



Ехал как-то на поезде из Украины в Россию. Пограничники и таможенники лениво ходили по вагонам и смотрели документы. А со мной в купе ехала бабулька. Кто-то из людей в погонах спросил у неё:

- Что в пакете, бабушка?

- Да травки разные насобирала, везу родственникам лечиться.

Он попросил показать и бабуля вытряхнула из пакета кучу аккуратно упакованных кульков с измельченной травой.

Глаза таможенника загорелись огнём. Он тут же по рации вызвал подкрепление, попросил задержать отправление поезда и стал расспрашивать бабулю, что за трава.

- Липа вот, шалфей, чистотел...

И хренову гору других названий.

Минут через 20 в купе набилась толпа пограничников и таможенников. А потом привели пса. Тот лениво понюхал кульки и принялся лизать яйца.

- Ищи! - одернул его пограничник.

Пёс ещё раз для виду нюхнул пакет, засунул морду во все щели в купе и с нескрываемым презрением посмотрел на людей в погонах. Типа че вы от меня хотите.

Вся толпа с грустными лицами потянулась на выход. Даже никто не извинился.

3 Toritoka

Первого января пересматриваю фильм ABBA 1977 года.



Там на пресс-конференции Агнету Фельстог спросили:

- Правда ли, что у Вас самая шикарная задница в мире?

- Не знаю, я никогда её не видела, - ответила певица. 9 izorla★

Слушая вчера фейерверк под окнами я лежал и думал.

-Ну чего хлопают, чего, ведь никакого эффекта! А фейерверк без эффекта, деньги на ветер. Я в своей жизни только один раз так хлопал, где-то в 92 году. А эффект до сих пор помню.

Когда мне дембеля подогнали за сотку ящик РГД-5, я вник в их положение, деньги ведь на дорогу нужны. Тем более часть все равно расформировывали. Сотка баксов конечно немного дороговато для развлечений, но не надо забывать курс рубля в то время. Так что все относительно. А вот куда этот ящик с двадцатью штуками применить, это был вопрос. Поэтому я сложил их в арсенал, вместе со всем, что я прикупил и до и после. Любовно я доставал оттуда только обрез из пятизарядки, при дальних поездках за товаром. Любовно, не за убойную мощь пяти патронов заряженных картечью и не уступающей в ближнем бою даже АК-47, а за воспоминания. Воспоминаниях о той хрупкой девушке, жене моего приятеля, которая при всей своей хрупкости и суперлегком весе, умудрилась загнуть ствол ударом об косяк. Хотя может и об Олегову шею. Возмущаясь, его частыми отлучками на охоту и неимением лис и соболей на своих плечах. Друган горько и долго переживал над своим загнутым увлечением, даже пробовал стрелять из-за угла, но в конечном итоге продал мне. Недорого. Написав в ментовку заявление о краже. Но на фоне тогдашнего беспредела и беззакония, никто особо ее и не искал. Я не охотник, поэтому пильнул ствол в районе повреждения, а заодно и приклад. Получилась сносная вполне компактная вещь. Со временем арсенал все пополнялся и пополнялся и я все чаще думал, не к добру все это. Тогда и появились чужаки, называвшие себя братками. Вероятнее всего в воспитательных целях, за столь долгое неимение крыши.

Начали с трактира, он стоял на трассе, в трех километрах от населенного пункта. На ночь там оставались только официант, сторож, да водители, которым было в ночь лень ехать или выпили лишку. Туда они и заявились. Продемонстрировав сторожу пару АК в багажнике, как бы между делом, они заказали поздний ужин, выпили-перекусили и послав всех нахрен, не заплатив, удалились. Потом был еще раз и еще. Разгрузили у трактира чью-то фуру. В общем надо было, что-то решать. Вариантов было два, идти на поклон к местным браткам и просить помощи или разводить разборки самому. И тот и другой вариант мне не очень нравились.

Я подъехал в ту ночь к трактиру довольно поздно. Возле него стоял «марковник». Войдя вовнутрь, отметил за столом четверых братков.

-Вот хозяин, - представил меня сторож.

-О, тебя то мы и ждем. Надо бы побазарить.

-Побазарим, - произнес я, - но чуть позже. Сейчас мне нужно решить некоторые вопросы с вашими коллегами. Но это недолго, подождете? - дожидаться ответа я не стал и вышел. Зашел в арсенал, взял десяток РГДешек и пятизарядку. Буквально накануне я притащил к трактиру крякнувшую тойоту, но кулибин сказал,что в ремонт она уже не пригодна, движок навернулся напрочь. А вот для моего плана подошла в самый раз. Стоявшая метрах в тридцати от трактира у слесарки, она просто сама напросилась. Первая граната влетела в открытое окошко дверей, как слива в... В целях безопасности, я заскочил за угол слесарки. Ухнуло добре. Я кидал и кидал туда пригодившиеся РГДешки, добавляя грохоту между разрывами выстрелами из обреза. За шумом и грохотом, я даже не услышал как от трактира рванул «марковник». При такой круговерти, разве такое слышится.

Когда шум стих, в ушах в том числе, направился к трактиру. Серега с Ленкой сидели с выпученными глазами. Увидев меня живого и невредимого заулыбались, но как-то нервно.

-Где братки? - на всякий случай поинтересовался я.

-Нас с Ленкой затоптали и свалили.

-Что значит затоптали? - не понял я.

-Натурально. Когда первый раз грохнуло, они к окну кинулись. Я Ленку за руку схватил, кричу надо дергать, ребята сами поедят, что найдут. А здесь как начало ухать и стрельба! Тут они нас у дверей и догнали. Ленку с ног сбили, меня отбросили. Ломились так, как мы за водкой, при Горбачеве.



Кто-то наверное спросит, почему к ментам не обратился? Так менты сами приехали, с утра в виде участкового. Аккуратно подъехал на уазике, вылез, внимательно смотря под ноги. Наверно боялся на трупы наступить.

-Что у вас тут ночью было? - дождавшись когда я спущусь со второго этажа гостевого домика, деловито поинтересовался он, - мне позвонили с утра, говорят тут ночью какие то взрывы были и стрельба, аж в поселке было слышно.

-Да к новогоднему фейерверку репетицию проводили, - тяжело вздохнул я, не выспавшись.

-Какой новогодний? - не понял он, - август на дворе.

-Вот и тренируемся, чтобы эффектней было.

А эффект действительно был, братки с полгода в трактире не появлялись. Наверное фейерверк не понравился, но главное ведь эффект. 6 Kakvas

О том, какие люди бывают разные независимо от национальности и культуры.

Однажды в субботу утром поперли меня черти в Кёльн обкатать по знаменитым немецким автобанам недавно купленную на все сокровенные сбережения машину. По карте от меня до туда примерно часа 2 в западном направлении.Автобаны не везде, только после пересечения границы с Германией, то есть вроде бы недолго, но и не коротко. Рванул, не задумываясь ни о чём, даже о завтраке. Приехал, припарковался в жилом районе в пригороде на западе от центра. Там бесплатно можно. Решил оттуда пойти в центр Кёльна пешим ходом. Но без завтрака я не могу. Как раз решил отведать хвалёной немецкой выпечки. Вокруг всё неизведанное, не наше. Языком владею через пень-колоду на уровне средней школы. Стал сканировать окрестности на наличие какого-либо подходящего заведения. И вот оно-с виду вроде кафе, а вроде и булочная. Зашел-открыто, но внутри никого. Видимо суббота утро это для немцев не совсем привычное время для вылазки за выпечкой, а тем более в солнечную октябрьскую пору, когда еще можно насладиться последним теплым солнцем. Подошли две продавщицы, тёти 40-50 лет. Но моё внимание было уже приковано к ассортименту пирожных на застеклённом прилавке-холодильнике. Слюнки уже потекли. И вот я начал позорную демонстрацию своего знания немецкого языка, проговаривая с горем пополам нехитрый заказ: «одно вот такое и одно вот такое» тыча пальцем в стекло. И кофе. Для кофе одна продавщица начала раскочегаривать кофе-машину. Я как достопочтенный европеец, уже полез в кошелёк готовить оплату. И тут мои предосторожность и надежда на современные технологии меня подвели-наличных с собой, как всегда, не оказалось. Чтобы полностью оплатить заказ, только банковские карточки. «Ну не может же карточка страны по ту сторону условной оградки не работать здесь, в прогрессивной Германии» - подумал самонадеянно я, вспомнив весь свой предыдущий опыт с оплатой банковскими карточками в других, соседних странах, в которых бывал-всех КРОМЕ Германии. Это был мой первый визит в землю Бруха, Бебеля и Оффенбаха. Я показал продавщице что, мол, вот карточка, ей, родимой и буду платить, но предупредил как мог, что ,дескать, не здешняя это карточка, типа «заморская баклажанная». Продавщица что-то бегло на немецком выдала из чего я с Божьей помощью понял, что, типа, может и не сработать «бо в нас тутай тилькы местные прыймае». С уверенностью всунув её в аппарат, я начал тыкать в цыфирьки для начала транзакции. После чего продавщица сделала то же самое. Аппарат отказал. То ли продавщица что то не так сделала, то ли и правда карточки у них принимались только немецкие-не ясно. Я взял другую банковскую карточку и попробовал тоже самое. НАЙН! Кофе уже было налито и ждало меня пока назревал неприятный конфуз с оплатой. Продавщицы стали между собой обмениваться беглыми фразами по поводу всего происходящего из чего до меня дошло немногое, но я сумел понять, что иностранные карточки у них здесь не работают. Моя попытка перехода на английский, что б разъяснить продавщицам всю ситуацию, помогли мне осознать, насколько глубока физическая отчужденность великой Германской нации от всяких там варварских языков. Для меня это было шоком ведь вроде приехал я не из Зимбабве, а из..как-бы..ну ... тут недалеко. Наросший конфуз подавил меня и единственное что я смог придумать в тот момент было – отступление по принципу не солоно хлебавши. Где искать банкомат в тех краях было совершенно непонятно. И по тематическому словесному междусобойчику продавщиц я понимал, что и для них это тоже не совсем стандартная ситуация-иностранный гость хочет оплатить, но не может. Одна из продавщиц, видя, что я уже вывесил на своём лице белый флаг и начал ориентироваться в сторону выхода, вдруг говорит что-то типа: возьмите кофе, оно уже всё равно налито, а так мне его по любому придется вылить. Бесплатно. И тут весь конфуз превратился в неистовое чудовище, которое меня погрузило в свою глубокую зубастую пасть. Кофе было налито в чашку, взять с собой и убраться восвояси нельзя. Продавщица, глядя на меня убеждающими, разумными глазами, повторила опять- типа так и так, мне его все равно придется вылить. Кофе бесплатно. Такой дружеский жест я никак не ожидал, да еще и от немцев. Мне показалось что отказаться было бы хуже, чем взять за бесплатно, ну не пропадать же кофе? «Выбрасывать попусту-это не по-немецки» - понял я уже много времени спустя. Пришлось напрячь свой хилый мускул немецкого красноречия и высказать всю свою благодарность и извиниться за такую нелепую ситуацию и как-бы «очень большое спасибо от всей души». Продавщица тараторила что-то на цацки-пецком видимо, чтобы сгладить ситуацию. Я взял чашку и стал в глубь зала, возле окна-витрины, в метрах семи от прилавка. Сесть за один из стоявших столов я себе просто не мог позволить-отточенные за всё это время европейские манеры, как на зло, очень удачно сочетались с моей совестливой и стыдливой натурой. Пытаясь ускорить процесс питья горячего кофе и контролировать чувство конфуза и стыда, я сконцентрировался на виде из окна: - «трамвайная остановка, какой-то бульвар или проспект, дома, ну как и везде в принципе, вот ухоженная бабулька в летнем платье неторопливо переходит дорогу, ей лет 70 будет не меньше, наверное повидала на своём жизненном пути всякого, а в субботу с утра ей конечно же надо на рынок в город, а вот люди на остановке, интересно куда это им всем надо, трамвай зачетный, плавно едет, в центр наверное, значит это в том направлении …» Как вдруг убедительная продавщица, подарившая мне кофе, подносит мне тарелочку с одним пирожным. Пока я наблюдал за немецкой действительностью, та ухоженная бабулька в летнем платье перешла дорогу и зашла как раз сюда отовариться и у них с продавщицей завязалась беседа и, как оказалось, обо мне. Я этого не заметил. И подошедшая продавщица заявляет мне, мол вас угощает вот та дама. Я оторопел! Стоя у окна, насколько хватило мочи, отчетливо и внятно поблагодарил на немецком через весь зал чуть-ли не кланяясь. Бабулька только неторопливо повернулась в мою сторону, с бессловесной улыбкой Мона Лизы взглянула на меня и ушла. А я, переборов стыд и позор, уже сидел довольный за столом с бесплатным кофе, пирожным под бурными впечатлениями от немецкой гостеприимности и человеческой доброте. 8 Очёчничек

В кругу поэтов Софокл заметил однажды, что над тремя стихотворными строками он, случается, работает четыре дня.

— Четыре дня! — удивился молодой, посредственный поэт. — Да я за это время напишу тысячу строк!

— Но они не проживут четырех дней, — изрек Софокл. 4

В Мексике женатый мужчина прорыл туннель из своего дома в спальню любовницы, сообщает Daily Mail.



Мужчина по имени Альберто работал каменщиком, и использовал свои знания на практике.

Он прорыл туннель в спальню любимой Памелы в муниципалитете Вилья-дель-Прадо, но в итоге оказался застигнут врасплох мужем.

Каменщик наведывался к любовнице по ночам, когда ее супруг Джордж уходил на ночную смену работать, а его жена оставалось в спальне. Вскоре Джордж каким-то образом узнал, что жена ему изменяет. Он начал в доме обыск, и обнаружил спрятавшегося Альберто под диваном. Там же нашел вход в туннель, по которому прошел до конца, пока не вышел в дом любовника жены.

Каменщик попросил Джорджа не рассказывать его супруге про измену. Но разъяренный мужчина не послушал того, и начал драку. Разнимать мужчин пришлось полицейским. 7 Sagittaurus

Удивительно, что никто до сих пор не написал детективный роман с таким сюжетом.

Самое начало 90-х. Милиция расследует громкое преступление, совершенное днем 31 декабря. Есть показания свидетеля, согласно которым оно произошло в тот момент, когда по телевизору шла Ирония Судьбы, и Лукашин произнес "Мама! Ко мне моя Надя приехала!". Если это подтвердится - то вина главного подозреваемого будет безусловно доказана.

И вот следствие запрашивает первый канал, и те дают справку: трансляция началась во столько-то часов и столько минут. Хронометраж фильма известен, прибавляют рекламные паузы, что там еще... И выходит, что сакраментальная фраза прозвучала с экрана в такое-то время - а это значит, что у главного подозреваемого алиби, не мог он совершить преступление.

Сомневаться в показаниях свидетеля - оснований нет, человек в годах, ну и фильм же все наизусть знают, перепутать невозможно. В общем, главного подозреваемого надо отпускать.

И тут попадается дотошный следователь, которому интуиция подсказывает: что-то здесь не так. Он все еще раз перепроверяет - и выясняет, что один из знакомых главного подозреваемого работает как раз в телецентре. И что он подменил видеокассету с фильмом - на ту, на которой видео слегка ускорено. Незаметно для глаза, но за 3 часа фильма набежало несколько минут - которых бы главному подозреваемому хватило, чтобы совершить преступление и "вписаться в график".

В общем, если кто знает писателей детективов - покажите им, я идею дарю совершенно бесплатно. 5 Кто